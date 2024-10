VIDEO: बागपत की एक चौकी में डीएम साहब को पीने के लिए दी गई 'बिसलेरी' की जगह 'बिल्सरी' की बोतल, फिर हुआ बुलडोजर एक्शन

बागपत (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के बागपत में एक बुलडोजर अभियान चलाया गया, जब बागपत के जिला मजिस्ट्रेट, जितेंद्र प्रताप सिंह को जिले में एक स्थानीय पुलिस चौकी के दौरे के दौरान 'बिल्सरी' लेबल वाली 500 मिलीलीटर की बोतल परोसी गई। बुलडोजर अभियान का उद्देश्य 'बिल्सरी', 'बिसलारी' और 'बिसलरी' जैसे नामों से नकली बोतलबंद पानी को खत्म करना था। जितेंद्र प्रताप सिंह को परोसी गई बोतल का नाम देखकर आश्चर्य हुआ। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अर्पित विजयवर्गीय के साथ, उन्होंने बोतल का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि उस पर अपेक्षित खाद्य लाइसेंस नंबर नहीं था।

सिंह ने तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को गहन जांच करने का आदेश दिया। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त मानवेंद्र सिंह ने जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि नकली बोतल गौरीपुर की एक स्थानीय दुकान से आई थी। आगे की जांच में अधिकारियों को दुकान के मालिक भीम सिंह का पता चला, जो अपने घर से एक अवैध गोदाम चलाता हुआ पाया गया, जहां वह पूरे जिले में नकली पानी की बोतलें बांट रहा था।

गोदाम पर छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने 2,663 बोतलें जब्त कीं, जिनमें से सभी पर मूल बिसलेरी पैकेजिंग की नकल करने के लिए डिज़ाइन किए गए लेबल थे, जिन पर जानबूझकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए हरे रंग के नाम लिखे थे। प्रयोगशाला परीक्षण के लिए नमूने एकत्र किए गए, जबकि नकली बोतलों को बुलडोजर का उपयोग करके तुरंत मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। वैध लाइसेंस के बिना संचालन करने के कारण गोदाम को भी बंद कर दिया गया और मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

In UP's Baghpat, DM Saab was served Bilseri instead of Bisleri. And then, bulldozer action followed. pic.twitter.com/xF9U2xrJ1c