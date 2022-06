Lawrence Bishnoi: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आर्म्स एक्ट मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा

Highlights दिल्ली पुलिस आर्म्स एक्ट मामले में बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है पटियाला कोर्ट से मांगी थी गैंगस्टर को कस्टडी में लेने की इजाजत

नई दिल्ली: पंजाब आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस साउथ रेंज स्पेशल सेल ने बिश्नोई की चार दिन की हिरासत मांगी थी।

पुलिस के मुताबिक, पंजाब से जुड़े एक मामले में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने पुलिस को बताया कि बिश्नोई ने उसे वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार दिए थे। भगवानपुरी फिलहाल जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस उस मामले में बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है।

In an old case of Punjab Arms Act, Delhi's Patiala House Court today sent gangster Lawrence Bishnoi to police custody for four days. Delhi Police South Range Special Cell had sought four days' custody of Bishnoi. pic.twitter.com/yXlwk56W3X