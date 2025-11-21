मां सीमा देवी के साथ खाना बना रही थी पल्लवी?, सगे चाचा से भतीजा ने किया झगड़ा, घर में घुसकर चचेरे भाई नीलू ने नाबालिग बहन को कुल्हाड़ी से काटा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 21, 2025 11:01 IST2025-11-21T11:00:59+5:302025-11-21T11:01:52+5:30
इकदिल थानाः पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अभय नारायण राय ने बताया कि जिले के थाना इकदिल क्षेत्र के मुरैथा गांव में बृहस्पतिवार की शाम करीब सात बजे पल्लवी (16) की पड़ोस में रह रहे चचेरे भाई नीलू (22) ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।
इटावाः इटावा जिले के इकदिल थाना क्षेत्र में एक युवक ने सगे चाचा से विवाद के बाद घर में घुसकर अपनी नाबालिग चचेरी बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी और उसके चाचा के बीच एक सप्ताह पहले मारपीट हुई थी और उसके चाचा ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिससे वह नाराज था।
पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अभय नारायण राय ने बताया कि जिले के थाना इकदिल क्षेत्र के मुरैथा गांव में बृहस्पतिवार की शाम करीब सात बजे पल्लवी (16) की पड़ोस में रह रहे चचेरे भाई नीलू (22) ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि घटना के समय पल्लवी अपनी मां सीमा देवी के साथ खाना बनाने मे मदद कर रही थी और उसके पिता रघुराज घर से बाहर गये हुए थे।
पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके से साक्ष्य एकत्रित किये। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है और पुलिस आरोपी नीलू की तलाश कर रही है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।