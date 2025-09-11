Hyderabad: घरेलू सहायिका ने साथियों संग मिलकर महिला का किया कत्ल, हाथ-पैर बांध बेरहमी से वारदात को दिया अंजाम

Hyderabad News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से कत्ल की ऐसी घिनौनी साजिश से पर्दाफाश हुआ है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। बताया जा रहा है किएक घरेलू सहायिका और उसके साथी ने मिलकर एक महिला की हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक, रेणु अग्रवाल नाम की महिला को पहले प्रेशर कुकर से बाँधकर पीटा गया। इसके बाद आरोपी ने चाकू और कैंची से अग्रवाल का गला रेत दिया।

यह घटना हैदराबाद की एक गेटेड सोसाइटी में हुई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, महिला अपने पति और बेटे के साथ आईटी हब साइबराबाद के स्वान लेक अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर रहती थी। अग्रवाल की हत्या के बाद, आरोपी ने मौके से भागने से पहले उसके घर में ही स्नान भी किया।

کُوکٹ پلی میں خوفناک واردات، خاتون کا قتل



حیدر آباد کے کُوکٹ پلی پولیس اسٹیشن حدود میں واقع سوآن لیک اپارٹمنٹس، جو کہ ایک گیٹیڈ کمیونٹی ہے، میں ایک بھیانک واردات پیش آئی۔ رینو اگروال (50) نامی خاتون کو جھرکھنڈ سے تعلق رکھنے والے گھریلو ملازمین نے بے رحمی سے قتل کر دیا۔



घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में दहशत फैल गई। बुधवार सुबह करीब 10 बजे पीड़िता का पति और उसका 26 वर्षीय बेटा काम पर चले गए। शाम को जब महिला ने उनके फोन का जवाब नहीं दिया, तो उन्हें शक हुआ। अग्रवाल के पति और बेटा उसे देखने के लिए जल्दी घर लौट आए। उन्होंने एक प्लंबर की मदद से दरवाजा खोला और उसे मृत पाया।

पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने अग्रवाल के हाथ-पैर बाँध दिए थे, फिर प्रेशर कुकर से उन पर वार किया और उनका गला रेत दिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें दो लोग अग्रवाल के 13वीं मंजिल स्थित घर की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी लगभग 40 ग्राम सोना और 1 लाख रुपये नकद लूटकर ले गए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

प्रारंभिक जाँच के अनुसार, दोनों व्यक्ति घरेलू कामगार थे। हर्ष नामक एक आरोपी कथित तौर पर अग्रवाल के घर पर काम करता था, जबकि रौशन नाम का एक अन्य आरोपी उसी इमारत की 14वीं मंजिल पर स्थित एक घर में काम करता था।

पुलिस को शक है कि अग्रवाल की हत्या के बाद आरोपी रांची भाग गए होंगे। हर्ष को 10 दिन पहले एक मैनपावर एजेंसी के ज़रिए काम पर रखा गया था।

मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी गई है। साइबराबाद पुलिस ने दो घरेलू नौकरों को पकड़ने के लिए पाँच विशेष टीमें बनाई हैं।

