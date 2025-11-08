नकली आधार और पेन, OTP के लिए अकाउंट में फ़ोन नंबर भी जोड़ा..., धोखेबाजों ने TMC सांसद कल्याण बनर्जी के खाते से ऐसे निकाले ₹57 लाख
By रुस्तम राणा | Updated: November 8, 2025 18:00 IST2025-11-08T18:00:52+5:302025-11-08T18:00:52+5:30
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया है कि कैसे धोखेबाजों ने उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) अकाउंट को एक्सेस किया और ₹57 लाख चुरा लिए।
जैसा कि पहले बताया गया था, ये पैसे बनर्जी के आसनसोल दक्षिण से एमएलए रहने के दौरान स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) की लेजिस्लेटिव असेंबली ब्रांच के एक अकाउंट में जमा किए गए थे।
यह अकाउंट कई सालों से इनएक्टिव था क्योंकि यह तब खोला गया था जब टीएमसी नेता 2001 से 2006 के बीच आसनसोल (दक्षिण) से एमएलए थे। उनकी एमएलए सैलरी इसी अकाउंट में जमा होती थी।
TMC सांसद को ब्रांच मैनेजर ने इस फ्रॉड के बारे में बताया
बैंक अधिकारियों की तरफ से फॉर्मल शिकायत के बाद, कोलकाता पुलिस की साइबरक्राइम डिवीज़न ने जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है।
धोखेबाज़ों ने MP के अकाउंट तक कैसे एक्सेस पाया
कल्याण बनर्जी के अनुसार, धोखेबाज़ों ने अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बनर्जी ने दावा किया है कि धोखेबाजों ने उनकी फोटो को एडिट करके और नकली आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके यह क्रिमिनल एक्टिविटी की।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बदमाशों ने अकाउंट में एक फ़ोन नंबर भी जोड़ा था, जिसके बाद उन्हें सभी ओटीपी और ट्रांजैक्शन डिटेल्स का एक्सेस मिल गया था।
बनर्जी ने पीटीआई को बताया, "यह बहुत चौंकाने वाला है... यह अकाउंट तब खोला गया था जब मैं आसनसोल साउथ का एमएलए था और श्रीरामपुर का एमपी बनने के बाद कई सालों तक यह इनएक्टिव रहा।"
बनर्जी ने पूछा, "अपराधियों ने मेरे अकाउंट से ₹57 लाख ट्रांसफर कर लिए। अगर एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी का क्या होगा? इन लोगों को कैसे पता चला कि मेरे अकाउंट में इतनी बड़ी रकम है?"
न्यूज़18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि फंड कई बेनिफिशियरी अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए और उनसे ज्वेलरी खरीदी गई और एटीएम से पैसे निकाले गए।
कोलकाता पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने पीटीआई को बताया कि मामले में जांच चल रही है और पुलिस ट्रांजैक्शन और दूसरी डिटेल्स देख रही है।