26/11 के आतंकवादियों से लड़ने वाला पूर्व एनएसजी कमांडो कैसे बना ड्रग माफिया? 200 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार
October 3, 2025
बजरंग सिंह ने मुंबई में 26/11 के आतंकवाद-रोधी अभियान में हिस्सा लिया था। राजस्थान पुलिस ने अब उसे गांजा तस्करी गिरोह का सरगना घोषित किया है। पुलिस ने बताया कि उसे बुधवार रात चुरू से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सिंह तेलंगाना और ओडिशा से राजस्थान में गांजा तस्करी में शामिल था। उन्होंने बताया कि पूर्व कमांडो को 200 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया है। सीकर जिले का निवासी, सिंह अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण पुलिस की रडार पर था और उस पर 25,000 रुपये का इनाम था।
पुलिस ने बताया कि राज्य के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) और मादक पदार्थ-रोधी कार्य बल (एएनटीएफ) द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन गंजने' के तहत दो महीने की अथक मेहनत के बाद सिंह को गिरफ्तार किया गया।
बजरंग का सेना में प्रवेश
बजरंग सिंह ने दसवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन उनकी छह फुट लंबी कद-काठी और फिटनेस ने उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में करियर बनाने में मदद की। बीएसएफ कांस्टेबल के रूप में अपनी सेवा के दौरान, उन्होंने पंजाब, असम, राजस्थान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों से देश की सीमाओं की रक्षा की और माओवादियों से लड़ाई लड़ी।
देश की सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण को उनके अधिकारियों ने देखा और उन्हें देश के विशिष्ट आतंकवाद-रोधी बल, एनएसजी में चुन लिया गया। उन्होंने सात साल तक कमांडो के रूप में सेवा की। एनएसजी में अपनी सेवा के दौरान, उन्होंने 2008 में 26/11 के आतंकवाद-रोधी अभियान में हिस्सा लिया।
पुलिस ने बताया कि 2021 में, सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ स्पष्ट हो गईं। वह राजस्थान स्थित अपने गाँव लौट आए और एक राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने अपनी पत्नी को भी गाँव के चुनाव में उतारा, लेकिन वह हार गईं।
राजनीति और अपराध
बजरंग सिंह इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे एक कमांडो, जिसे कभी देश की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था, खुद को भ्रष्ट कर बैठा और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी नापाक साजिश का हिस्सा बन गया। राजनीति में अपने कार्यकाल के दौरान ही वह आपराधिक संबंधों वाले लोगों के संपर्क में आया। उसे ऐसे ही एक सहयोगी से गांजा के कारोबार से होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में पता चला।
ओडिशा के बारे में अपने ज्ञान और बीएसएफ के दिनों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, उसने ओडिशा और तेलंगाना में अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया और ऐसे अपराधों में शामिल कुछ लोगों से दोस्ती की। एक साल के भीतर, वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया और गांजा सिंडिकेट का सरगना बन गया।
गांजा कारोबार
सिंह छोटी-छोटी खेपों का कारोबार नहीं करता था। उसने ऐसे काम किए जो बहुत जोखिम भरे थे: राज्य की सीमाओं के पार क्विंटलों गांजा पहुँचाना। पिछले कुछ वर्षों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, जिनमें से एक उसके गृह जिले सीकर में भी दर्ज किया गया, जब उसके पास से कई क्विंटल प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया गया था। 2023 में उन्हें हैदराबाद के पास दो क्विंटल गांजा की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सिंह कैसे पकड़ा गया?
एटीएस और एएनटीएफ की टीमें दो महीने से सिंह की तलाश में थीं। वे गांजा कारोबार के मास्टरमाइंडों से जुड़े लोगों की तलाश कर रही थीं। सिंह का नाम बहुत बाद में सामने आया, हालाँकि उसने अपनी पहचान छिपाने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन वह गिरफ्तारी से बचता रहा, फर्जी मोबाइल आईडी का इस्तेमाल करता रहा और दूरदराज के गाँवों में छिपता रहा।
पुलिस टीमों ने उसके रसोइये के ज़रिए उस तक पहुँच बनाई। एक भरोसेमंद घरेलू सहायक होने के नाते, रसोइया सिंह के तस्करी के धंधे में शामिल नहीं था। उसके रिश्तेदारों के साथ उसके संवाद की जाँच करते हुए, तकनीकी खुफिया जानकारी जुटाने वाली टीम को चूरू के रतनगढ़ की ओर इशारा करने वाले महत्वपूर्ण सुराग मिले। आगे की जाँच से उन्हें सिंह के संभावित ठिकानों का पता लगाने में मदद मिली।
पुलिस की कोशिशें बुधवार को रंग लाईं जब उन्होंने सिंह को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उन्हें एहसास था कि एक पूर्व कमांडो के खिलाफ ऐसा कदम खतरनाक हो सकता है। वे चुपचाप उसके गुप्त ठिकानों तक उसका पीछा करते रहे, और पूरी योजना बनाने के बाद ही उन्होंने अचानक छापा मारा।