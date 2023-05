दिल्ली के बुराड़ी में टहल रहे हेड कांस्टेबल और उसकी पत्नी को गोली मारी गई; मोबाइल फोन, 4 हजार रुपये नकदी छीनकर भागे हमलावर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 20, 2023 11:39 AM

अधिकारी के अनुसार, हेड कांस्टेबल और उसकी पत्नी पर हमले के संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

