Hathras Stampede Accident: हाथरस वाले 'भोले बाबा' के राजस्थान पेपर लीक केस से जुड़े तार! SOG कर रही जांच

Hathras Stampede Accident: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दर्दनाक घटना में 100 से ज्यादा लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। क्षेत्र में धार्मिक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं, कई लोग घायल है। मंगलवार शाम हुए हादसे के बाद बुधवार को कई नए-नए खुलासे हो रहे हैं। धार्मिक बाबा के सत्संग में आए लोगों के साथ भयावह घटना के बाद बाबा पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस बीच, भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध उपदेशक नारायण साकार विश्व हरि के तार राजस्थान पेपर लीक केस से जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल, न्यूज एजेंसी आईएएनएस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दावा किया गया है कि नारायण साकार का संबंध पेपर लीक मामले से भी है।

मामले के सामने आने के बाद एसओजी की टीम इसकी जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, भोले बाबा ने हर्षवर्द्धन मीना के घर पर विशेष सभाएं कीं, जो पहले ही पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हैं। पेपर लीक की सक्रियता से जांच कर रही एसओजी अब हर्षवर्द्धन की संपत्ति सील करने और हिरासत में लेने के साथ ही बाबा भोले की तलाश में जुट गई है।स्थानीय लोगों का दावा है कि इन सभाओं में हजारों लोग शामिल हुए, जहां कड़ी सुरक्षा थी।

स्थानीय लोगों का कहना है, "यहां सत्संग होता था, सड़क जाम हो जाती थी, इतने सारे लोग यहां आते थे, उनके सेवादार भी उनके साथ आते थे और सुरक्षा के लिए यहां बिल्कुल भी पुलिस नहीं थी।"

Dausa: Baba Bhole, linked to a recent accident in Hathras, UP, is now connected to a paper leak case in Dausa, Rajasthan. He held exclusive gatherings at Harshvardhan Meena’s house, who is already arrested in the paper leak case. Locals claim thousands attended these gatherings,… pic.twitter.com/z7BMfOFKzi