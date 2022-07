Haryana DSP Murder: नूंह में डीएसपी को कुचलने का आरोपी ट्रक चालक पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल, डीजीपी बोले-बाकी अभियुक्त की तलाश तेज, देखें वीडियो

Highlights मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। बाकी अभियुक्तों को भी गिरफ़्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

नूंहः डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा के नूंह में डीएसपी को कुचलने का आरोपी ट्रक चालक पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया है। मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है।

Haryana | It's a serious & sad incident. One accused has been arrested following an encounter. He has been shot in the leg. Teams are conducting raids to arrest other accused also. Strict action will be taken: DGP Haryana PK Agrawal on DSP probing illegal mining mowed down in Nuh pic.twitter.com/7NdIjMLEyX