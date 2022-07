Haryana DSP Murder: नूंह में डीएसपी की हत्या पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा- हम किसी को नहीं बख्शेंगे

Highlights मृतक डीएसपी के परिजनों को राज्य सरकार देगी 1 करोड़ रुपये, एक सरकारी जॉब राज्य के गृह मंत्री ने कहा- आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा

चंडीगढ़:हरियाणा के नूंह में अवैध खनन की जांच करने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनके द्वारा मृतक डीएसपी के परिवार को पुलिस कर्मियों को बैंक से 50 लाख रुपये और सरकार मृतक डीएसपी के परिवार को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा मृतक डीसएपी के परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।

हरियाणा के गृह मंत्री ने बताया कि जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त पुलिस की पूरी टीम डीएसपी के साथ थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के डीजीपी पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अनिल विज ने कहा, ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने डीजीपी से कहा कि इस घटना का जवाब दिया जाएगा भले ही उसे पूरे जिले, आसपास के जिलों या रिजर्व की पुलिस का इस्तेमाल करना पड़े। उनमें से हर एक (आरोपी) को पकड़ा जाएगा।

एडीजी रवि किरण के अनुसार, डीएसपी गुप्त सूचना के आधार पर औचक निरीक्षण करने आए थे, जिसके बाद डंपर चालक ने उनकी कुचलकर हत्या कर दी। वे बैकअप बल के साथ नहीं आए क्योंकि उन्हें इसके लिए समय नहीं मिला होगा।

