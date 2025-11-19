मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की के साथ कई बार रेप, मेडिकल जांच में गर्भवती

हमीरपुरः पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी श्रीराम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

सांकेतिक फोटो

Highlightsघटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मेडिकल जांच में पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई।

हमीरपुरः हमीरपुर जिले के मौदहा थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की के साथ एक स्थानीय व्यक्ति ने कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी श्रीराम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब 16 नवंबर को आरोपी लड़की को उसके गांव के बाहर एक कॉलेज के पास बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि वह पहले भी कई बार लड़की साथ दुष्कर्म कर चुका था और मेडिकल जांच में पीड़िता के गर्भवती होने की पुष्टि हुई।

मौदहा थाने के प्रभारी (एसएचओ) उमेश कुमार सिंह ने बताया कि मां की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी श्रीराम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत बुधवार को मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा, "आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।"

