गुवाहाटीः अपने मंगेतर को गिरफ्तार कराने के बाद चर्चा में आयी ‘लेडी सिंघम’ जनमोनी राभा अरेस्ट, पूर्व प्रेमी राणा पोगाग के साथ भ्रष्टाचार में थी शामिल

Highlights अदालत ने राभा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राणा के साथ आर्थिक सौदे किए थे। राभा ने पोगाग के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

गुवाहाटीः असम में धोखाधड़ी के एक मामले में पिछले महीने अपने मंगेतर को गिरफ्तार कराने के बाद चर्चा में आयी पुलिस अधिकारी जनमोनी राभा को शनिवार को पूर्व प्रेमी के साथ कथित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के नगांव जिले के कालियाबोर पुलिस थाने में बतौर उप निरीक्षक तैनात राभा को लगातार दो दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने बताया कि माजुली जिले की अदालत ने राभा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

.@assampolice SI Junmoni Rabha was arrested and produced before a #Majuli Court on Saturday, June 4.

There are accusations against Rabha for colluding with her to-be-husband Rana Pagog and taking cash from businessmen in Majuli, an FIR filed in this connection says. #Assampic.twitter.com/nmpKviB52I