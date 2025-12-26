6 माह पहले शादीशुदा महिला कल्पना से दोस्ती, शादी करना चाहता था तुषार, मना करने पर दोस्त शुभम के साथ मिलकर गोली मारी

December 26, 2025

गुरुग्रामः पत्नी कल्पना (25) गुरुग्राम के एक क्लब में काम करती थी और दिल्ली के संगम विहार निवासी तुषार ने उसे गोली मार दी थी।

Highlightsमहिला एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां बयान देने की स्थिति में नहीं थी।कल्पना के पति ने कहा कि वह 19 दिसंबर को काम पर गई थी।घटना के सिलसिले में शिकायत के आधार पर सेक्टर-29 पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक महिला को गोली मारे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 20 दिसंबर की सुबह एमजी रोड पर स्थित एक क्लब में घटी, जब एक व्यक्ति ने विवाह प्रस्ताव को ठुकराने पर 25 वर्षीय एक महिला को गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि उसे गोलीबारी की घटना में घायल हुई एक महिला के बारे में सूचना मिली। उसने बताया कि महिला एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जहां वह शुरू में बयान देने की स्थिति में नहीं थी।

महिला के पति ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी कल्पना (25) गुरुग्राम के एक क्लब में काम करती थी और दिल्ली के संगम विहार निवासी तुषार ने उसे गोली मार दी थी। शिकायत में कल्पना के पति ने कहा कि वह 19 दिसंबर को काम पर गई थी और लगभग रात एक बजे कल्पना ने फोन करके बताया कि उसे गोली लग गई है। शिकायतकर्ता ने कहा, ‘‘लगभग एक महीने पहले तुषार हमारे घर आया, हमसे झगड़ा किया और चला गया।’’ इस घटना के सिलसिले में शिकायत के आधार पर सेक्टर-29 पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान, अपराध इकाई की एक टीम ने संगम विहार के निवासी दो आरोपियों, तुषार उर्फ ​​जोंटी (25) और उसके दोस्त शुभम उर्फ ​​जोनी (24) को उत्तर प्रदेश के बड़ौत से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान तुषार ने खुलासा किया कि लगभग छह महीने पहले कल्पना से दोस्ती की थी और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वह लगातार इनकार कर रही थी।

