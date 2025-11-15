गर्दन और पेट पर चाकू से वार, 23 वर्षीय युवक की हत्या, मुख्य आरोपी अमन उर्फ बुद्धा अरेस्ट
नई दिल्लीः दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में झगड़े के दौरान 23 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अमन उर्फ बुद्धा (19) को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार रात करीब 10 बजे एक पीसीआर कॉल आई जिसमें चाकू मारने की घटना की सूचना दी गई।
जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि पीड़ित के शरीर पर चाकू के दो घाव थे - एक गर्दन पर और दूसरा पेट पर। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपराध टीम ने घटनास्थल की जांच की और फोरेंसिक नमूने एकत्र किए।
जबकि जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए क्षेत्र में जाकर पूछताछ की, जिसके बाद अमन को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह हमला पीड़ित और आरोपी के बीच व्यक्तिगत विवाद के कारण हुआ। उन्होंने बताया कि हमले में शामिल अन्य संदिग्धों का पता लगाने के लिए तलाश अभियान जारी है।