बिहार में प्रचार किया तो गोली मार देंगे?, सांसद रवि किशन को फोन पर धमकी देने वाला लुधियाना से अरेस्ट अजय कुमार यादव

Highlights बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। सिलसिले में दर्ज कराई गई शिकायत पर जांच शुरू की गई। धमकी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते दी थी या किसी के प्रभाव में।

गोरखपुरः गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) अभिनव त्यागी ने मंगलवार को बताया कि सांसद रवि किशन को फोन कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अजय कुमार यादव को गोरखपुर पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। वह लुधियाना के फतेहगढ़ इलाके का रहने वाला है। त्यागी के मुताबिक, यादव ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि उसने शराब के नशे में सांसद रवि किशन को फोन करके उन्हें धमकी दी थी।

उन्होंने बताया कि रवि किशन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने पिछली 30 अक्टूबर को उन्हें फोन करके धमकी दी थी कि अगर वह बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। त्यागी ने बताया कि इस सिलसिले में दर्ज कराई गई शिकायत पर जांच शुरू की गई।

और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए पंजाब के लुधियाना में यादव के ठिकाने के बारे में पता लगा जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यादव का बिहार से कोई संबंध नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यादव ने वह धमकी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते दी थी या किसी के प्रभाव में।

उप्र : यूपीएससी की परीक्षा में असफल होने से निराश युवती गंगा में कूदी

बिजनौर जिले में कथित रूप से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में दो बार असफल होने से निराश होकर एक युवती ने पुल से गंगा नदी में छलांग लगा दी। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी गौतम राय ने मंगलवार को बताया कि बिजनौर चीनी मिल के पास में रहने वाली ललिता सिंह (26) सोमवार को अपनी चचेरी बहन अक्षी के साथ गंगा नदी के पुल पर गई थी।

अचानक पानी में कूद गई। उन्होंने बताया कि गोताखोरों की मदद से ललिता की तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग सका। ललिता के पिता वेदप्रकाश के अनुसार, उनकी बेटी ने आईआईटी कानपुर से एमसीए किया था। उसन दो बार यूपीएससी की परीक्षा दी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। वह काफी समय से तनाव में थी।

Web Title: Gorakhpur you shoot me campaign in Bihar Ajay Kumar Yadav who threatened MP Ravi Kishan over phone arrested from Ludhiana