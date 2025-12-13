अल्ट्रासाउंड कर रहा था अभिमन्यु गुप्ता, घूरा, पर्चा देखा और सारे कपड़े उतारने को कहा, मसाज करनी होगी, अश्लील हरकतें शुरू की, चिल्लाई, तो मुंह बंद कर दिया और...

Highlights Gorakhpur Women's Hospital: कमरे में भेजा गया, जहां अभिमन्यु गुप्ता नाम का एक कर्मचारी अल्ट्रासाउंड कर रहा था। Gorakhpur Women's Hospital: महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने बात मान ली, तो आरोपी ने अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। Gorakhpur Women's Hospital: मुंह बंद कर दिया, उसे गाली दी और जान से मारने की धमकी देकर कमरे से बाहर धकेल दिया।

Gorakhpur:उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड परीक्षण कराने गई एक महिला के साथ कथित तौर पर अस्पताल के एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कर्मचारी ने परीक्षण करने के बहाने महिला को कपड़े उतारने को कहा और फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने शनिवार को बताया बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। शिकायत के अनुसार, गुलरिहा इलाके की रहने वाली महिला 11 दिसंबर की सुबह डॉक्टर की सलाह पर अल्ट्रासाउंड कराने जिला महिला अस्पताल गई थी।

उसे एक कमरे में भेजा गया, जहां अभिमन्यु गुप्ता नाम का एक कर्मचारी अल्ट्रासाउंड कर रहा था। जब उसकी बारी आई, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे घूरा, उसका पर्चा देखा और उसे अपने सारे कपड़े उतारने को कहा, यह दावा करते हुए कि यह प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है और मसाज भी करनी होगी। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने बात मान ली, तो आरोपी ने अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।

और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब वह चिल्लाई, तो आरोपी ने कथित तौर पर उसका मुंह बंद कर दिया, उसे गाली दी और जान से मारने की धमकी देकर कमरे से बाहर धकेल दिया। महिला ने बताया कि अस्पताल में उसकी शिकायत अनसुनी कर दी गईं, जिसके बाद उसे पुलिस के पास जाना पड़ा।

शिकायत का संज्ञान लेते हुए, अस्पताल प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। वरिष्ठ चिकित्सक (बाल रोग) डॉ. जय कुमार ने कहा, "महिला ने एक कर्मचारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और विभागीय जांच चल रही है। अगर आरोप साबित होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।" कोतवाली पुलिस स्टेशन के प्रभारी छत्रपाल सिंह ने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।

Gorakhpur Women's Hospital