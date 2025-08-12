गोरखपुर नगर निगम की लापरवाही और मासूम की जान?, तिवारीपुर थाना में खुले नाले में गिरने से 8 साल की बच्ची की डूबकर मौत
गोरखपुर: गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में खुले नाले में गिरने से आठ साल की बच्ची की डूबकर मौत हो गयी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सोमवार को तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुर मोहल्ले में लाला टोली निवासी अनीस की बेटी आफरीन मदरसे में पढ़ने के बाद घर लौट रही थी, तभी भारी बारिश के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह खुले नाले में गिर गई। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि इस हादसे से स्थानीय निवासियों में रोष व्याप्त है।
उनका आरोप है कि नाले के निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने इस घटना को ‘बेहद दुखद’ बताते हुए कहा कि निगम इस घटना से बेहद आहत है और दुख की इस घड़ी में वह शोकाकुल परिवार के साथ है। सिंह ने कहा, ‘‘यह एक हृदय विदारक घटना है।
मौत के सही कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। रिपोर्ट के आधार पर, हम सभी आवश्यक और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे।’’ अपर नगर आयुक्त ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रतीत होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर पहलू से गहन जांच की जाएगी।
दिल्ली: द्वारका एक्सप्रेसवे पर कार और स्कूटर की टक्कर में तीन लोगों की मौत
दिल्ली के नजफगढ़ में द्वारका अर्बन एक्सप्रेसवे पर विपरीत दिशा से आ रहे एक स्कूटर और कार के बीच टक्कर होने से तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार तड़के करीब 3.20 बजे साईं बाबा मंदिर के निकट मेट्रो फ्लैट्स के पास हुई।
उसने बताया कि नजफगढ़ की ओर जा रही एक एसयूवी ने स्कूटर में टक्कर मार दी थी। पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान बसंत (23), पवन (22) और सनी (22) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि बसंत और पवन बिहार के रहने वाले थे जबकि सनी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था।
अधिकारी ने बताया कि तीनों नजफगढ़ के मुख्य बाजार में किराना दुकानों पर काम करते थे और एक ही इलाके में रहते थे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम निवासी साहिल त्यागी नामक चालक कार को घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर छोड़कर फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि इस घटना के संबंध में नजफगढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।
ठाणे की झील में एक युवक की डूबने से मौत
महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक झील में तैरने गए 21 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ठाणे महानगर पालिक के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तडवी ने बताया कि घटना सोमवार शाम ओवला इलाके के पाखंडा झील में हुई।
मृतक की पहचान छत्रपति संभाजीनगर के निवासी तेजस दुधावडे के रूप में हुई है। दुधावडे ओवला इलाके में एक व्यक्ति से मिलने आया था। अधिकारी ने बताया कि वह झील में तैरने गया और इस दौरान डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से युवक को पानी से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कासारवडवली पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है।