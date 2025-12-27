थावे मंदिर से 17-18 दिसंबर को 500 ग्राम वजन का स्वर्ण मुकुट और आभूषण लेकर फरार, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 21 वर्षीय इजमामुल आलम को किया अरेस्ट

Highlights लगभग 500 ग्राम वजन का स्वर्ण मुकुट और अन्य आभूषण लेकर फरार हो गए थे। लिसकर्मियों को देखते ही आलम ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है।

Gopalganj:बिहार पुलिस ने गोपालगंज जिले में एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद थावे मंदिर में हाल ही में हुई स्वर्ण मुकुट और अन्य आभूषणों की चोरी के मामले में वांछित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोतिहारी निवासी 21 वर्षीय इजमामुल आलम के रूप में हुई है। पुलिस ने चोरी किए गए मुकुट के कुछ हिस्से भी बरामद किए हैं। मां थावे वाली के मंदिर में 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी रात चोरी हुई थी, जिसमें चोर लगभग 500 ग्राम वजन का स्वर्ण मुकुट और अन्य आभूषण लेकर फरार हो गए थे।

गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कहा, “इस मामले में पुलिस पहले ही दीपक राय नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी थी। उससे मिली जानकारी के आधार पर विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार तड़के गोपालगंज शहर के रिकाल टोला इलाके में आलम की तलाश शुरू की।”

उन्होंने कहा, “पुलिसकर्मियों को देखते ही आलम ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से थोड़ी देर तक गोलीबारी हुई। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे पकड़ लिया।” पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका एक सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है।

उन्होंने बताया कि आलम की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दीक्षित ने कहा कि आलम और राय द्वारा चुराए गए मुकुट के कुछ हिस्से बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस शेष चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी करेगी और इस अपराध में शामिल अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। देवी दुर्गा को समर्पित यह मंदिर थावे वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है।

