Goa Nightclub Fire: कैसे लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भागने में हुए कामयाब? अब हथकड़ी के साथ भारत वापसी की तैयारी
By अंजली चौहान | Updated: December 12, 2025 09:15 IST2025-12-12T09:14:27+5:302025-12-12T09:15:42+5:30
Goa Nightclub Fire: गोवा के एक नाइटक्लब में लगी भीषण आग से जुड़े दो भाई कथित तौर पर थाईलैंड में हैं, और भारतीय अधिकारी उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय उनके पासपोर्ट रद्द करने के अनुरोध पर विचार कर रहा है, क्योंकि दोनों ने व्यावसायिक यात्रा का दावा करते हुए और आगजनी की घटना के बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी न होने के कारण पारगमन जमानत मांगी है।
Goa Nightclub Fire: गोवा में आग से तबाह हुए ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाई पुलिस ने फुकेट के पटोंग में होटल इंडिगो से पकड़ लिया है। कुछ दिन पहले वे इंडिगो की फ्लाइट से भारत भागे थे, जबकि उनके क्लब में आग लगने से 25 लोग मर चुके थे। दिल्ली में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद दोनों भाई थाईलैंड में 'पर्सोना नॉन ग्राटा' बन गए थे। उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को जल्द ही इनवैलिड घोषित कर दिया गया, जब उन्होंने एक नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाना चाहिए।
अधिकारियों ने कहा कि कैंसलेशन से भारत की उनकी हिरासत की रिक्वेस्ट पर अमल में आसानी हुई। थाई पुलिस की एक टीम ने पासपोर्ट और ट्रैवल डिटेल्स का इस्तेमाल करके उन्हें ट्रैक किया, उनका सामान जब्त किया और उन्हें इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया। फुकेट पुलिस द्वारा गुरुवार को जारी की गई तस्वीरों में दोनों को हथकड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है। उनके डिपोर्टेशन तक हिरासत में रहने की संभावना है।
डिपोर्टेशन में कम से कम 4 दिन लगेंगे
इंडियन एजेंसियों को उम्मीद है कि वे भाइयों को इस हफ़्ते के आखिर तक वापस ला देंगी, हालांकि अगर शुक्रवार तक डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हुआ तो प्रोसेस धीमा हो सकता है क्योंकि वीकेंड आ रहा है और काम के दिन नहीं हैं। बैंकॉक में इंडियन एम्बेसी से एक इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करना होगा, और भाइयों को पेपरवर्क के लिए थाई कैपिटल ले जाया जा सकता है।
प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए गोवा से एक टीम पहले ही फुकेट पहुंच चुकी है। गोवा के DGP आलोक कुमार ने कहा कि डिपोर्टेशन में “कम से कम चार दिन” लगेंगे। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने कहा कि एक पुलिस एस्कॉर्ट टीम थाईलैंड भेजी जाएगी और दोहराया कि दोनों को वहां पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चूंकि थाईलैंड से गोवा के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इसलिए लूथरा परिवार को पहले दिल्ली ले जाया जाएगा और फिर गोवा ले जाया जाएगा।
🔴#BREAKING | Indian Officials Head To Thailand To Bring Back Luthra Brothers, As Per Exclusive Sources To NDTV— NDTV (@ndtv) December 11, 2025
NDTV's @AdityaRajKaul joins @radhika1705 with more details pic.twitter.com/JDVmyYA80A
गोवा पुलिस के मुताबिक, लूथरा परिवार ने 7 दिसंबर को सुबह 1.17 बजे फुकेट जाने वाली फ्लाइट के टिकट खरीदे थे, जबकि फायरफाइटर उनके अरपोरा नाइट क्लब में आग बुझाने में लगे थे। सुबह 5.30 बजे तक, वे इंडिगो की फ़्लाइट 6E-1073 से एयरबोर्न थे। उस सुबह बाद में, गोवा पुलिस की एक टीम अरेस्ट वारंट लेकर दिल्ली पहुँची और भाइयों के घर और ऑफ़िस की तलाशी ली, लेकिन वे गायब थे। उनके घर पर नोटिस चिपकाए गए, और शाम तक, एक लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था। इंटरपोल ने एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया।
अब तक हुई गिरफ़्तारियाँ
जांच करने वालों का मानना है कि आग तब लगी जब एक इवेंट के दौरान लकड़ी की छत पर इलेक्ट्रिक पटाखे गिरे, जिसमें 150 से ज़्यादा टूरिस्ट शामिल हुए थे - यह आग 6 दिसंबर को रात करीब 11.45 बजे लगी। कई लोग बच गए, लेकिन कई लोग एग्ज़िट में आग लगने के बाद बेसमेंट में फँस गए।
अब तक पुलिस ने पार्टनर अजय गुप्ता (55) और पांच स्टाफ मेंबर राजीव मोदक (49), चीफ जनरल मैनेजर प्रियांशु ठाकुर (32), गेट मैनेजर राजवीर सिंघानिया (32), बार मैनेजर विवेक सिंह (27), जनरल मैनेजर भरत कोहली, ऑपरेशन मैनेजर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कहा कि भारत और थाईलैंड की एक्सट्रैडिशन ट्रीटी, जो 2015 से लागू है, इस प्रोसेस में मदद कर रही है।