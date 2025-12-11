Goa Club Fire: जब नाइट क्लब की आग में झुलस रहे थे लोग, तब लूथरा ब्रदर्स भागने की कर रहे थे तैयारी; पुलिस का खुलासा
Goa Club Fire: गोवा पुलिस ने लूथरा परिवार के पांच कर्मचारियों और उनके व्यापारिक साझेदार अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लूथरा बंधुओं का फरार रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है।
Goa Club Fire:गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई है लेकिन उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। पुलिस क्लब के मालिकों को पकड़ने में जुटी हुई है वहीं, अब जांच में नई बात निकल कर सामने आई है कि जब गोवा के नाइटक्लब में आग बुझाने का काम चल रहा था, तो बिर्च बाय रोमियो लेन के मालिक लूथरा भाई थाईलैंड के फुकेट भागने की योजना बना रहे थे।
गोवा पुलिस ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इस मामले के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा ने रविवार को सुबह 1:17 बजे टिकट बुक किए थे, आग लगने के सिर्फ़ डेढ़ घंटे बाद, जैसा कि HT ने पहले रिपोर्ट किया था।
गोवा क्लब से पहली इमरजेंसी कॉल रात 11:45 बजे की गई थी। यह आग शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को लगी, जब नॉर्थ गोवा के नाइटक्लब में करीब 100 लोग जमा थे। इस भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई।
पुलिस ने पांच स्टाफ सदस्यों और लूथरा के बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दोनों मालिक अभी भी फरार हैं। थाईलैंड के टिकट मेकमाईट्रिप (MMT) प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन बुक किए गए थे।
गोवा पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) नीलेश राणे ने कहा, "गोवा पुलिस की जांच में पता चला है कि लूथरा भाइयों ने 7 दिसंबर को सुबह 1:17 बजे MMT प्लेटफॉर्म पर थाईलैंड के टिकट बुक किए थे। जब गोवा पुलिस और फायर सर्विस आग बुझाने और फंसे हुए लोगों को बचाने में लगी थीं, तब आरोपी देश से भागने की तैयारी कर रहे थे।"
यह बयान तब आया जब पुलिस ने "मदद से भागने" के आरोपों से इनकार किया, और कहा कि दोनों आरोपी त्रासदी की गंभीरता का पता चलने से पहले ही भाग गए थे।
पुलिस ने कहा, "'मदद से भागने' का आरोप पूरी तरह से गलत है। गोवा पुलिस और सभी सहायक एजेंसियां रात भर सुबह 6:00 बजे तक घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रही थीं, आग बुझा रही थीं और पीड़ितों को निकाल रही थीं। आरोपी सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट से चले गए, जिसका मतलब है कि वे घटना के बारे में पता चलते ही और त्रासदी की गंभीरता का पता चलने से पहले ही भाग गए।"
आग रविवार को सुबह 12:04 बजे लगी, जब नाइटक्लब में जश्न मनाने वालों की भीड़ थी। पुलिस ने बताया कि बचाव और राहत कार्य के लिए फायर और इमरजेंसी सेवाएं सुबह 6 बजे तक मौके पर थीं। हालांकि, दिल्ली के बिजनेसमैन सौरभ और उनके भाई गौरव लूथरा, जो क्लब के मालिक थे, सुबह 5:325 बजे नई दिल्ली से फुकेट, थाईलैंड के लिए इंडिगो 6E 1073 फ्लाइट से गए।
पुलिस ने कहा, "आग 7 दिसंबर की सुबह लगी, और गोवा पुलिस और इमरजेंसी सर्विस सुबह 6 बजे तक बचाव और रिकवरी के लिए मौके पर मौजूद थीं। गोवा पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल के ज़रिए इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया है।"
दोनों भाइयों ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली कोर्ट में अर्जी दी थी। हालांकि, कोर्ट ने बुधवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अगले दिन के लिए तय कर दी।
अपने बचाव में, भाइयों ने कहा है कि वे उस क्लब के मालिक नहीं हैं और सिर्फ लाइसेंसधारी के तौर पर काम करते थे।