गुड़ियों से खेलने की उम्र में 13 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म, 18 वर्षीय सुभाष सिंह ने प्रेम जाल में फंसाया और शारीरिक संबंध बनाया
By एस पी सिन्हा | Updated: August 21, 2025 17:30 IST2025-08-21T17:28:15+5:302025-08-21T17:30:07+5:30
गिरिडीहः झारखंड के गिरिडीह जिले में गुड़ियों से खेलने की उम्र में एक 13 साल की बच्ची ने धनबाद स्थित अस्पताल के प्रसव कक्ष में एक बच्चे को जन्म देने के बाद से जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बच्चे के जन्म के बाद से इस बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल, 20 अगस्त को एसएनएमएमसीएच में एक 13 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के समय लड़की की स्थिति गंभीर हो गई थी। वहीं, प्रसव के बाद चिकित्सकों और नर्सों की एक टीम लगातार लड़की पर और नवजात पर नजर बनाए हुए है। यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आने पर सरायढेला पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया। बताया जा रहा है कि जिले के डुमरी के 18 वर्षीय युवक सुभाष सिंह ने इस 13 साल की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शारीरिक संबंध बनाया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई।
लोक-लाज और बेटी की जान का डर के चलते उसके माता-पिता को इस सच्चाई को छिपाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि, बेटी के गर्भवती होने की जानकारी परिजनों को कुछ महीने पहले ही पता चला. जब तक पता चलता तब तक काफी समय बीत गया था. लड़की की जान पर खतरा बन आई थी।
अपमान और बेटी की जिंदगी के डर से पीड़ित माता-पिता ने अपनी बच्ची को घर में छुपा कर रखने की कोशिश की। वहीं, जब मंगलवार की रात लड़की को असहनीय प्रसव पीड़ा हुई, तो घबराए परिजन उसे डुमरी के एक अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे तुरंत धनबाद रेफर कर दिया। यहां 13 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया।
डॉक्टर की टीम मां और बच्चा को अपने निगरानी में रखी हुई है। वहीं, घटना की जानकारी मिलन के बाद गिरिडीह जिले की पुलिस सक्रिय हो गई है, लेकिन वह लिखित आवेदन का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि लिखित आवेदन मिलने के बाद ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।