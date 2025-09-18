महिला सिपाही ने सुभासपा के कार्यकर्ता को जड़े थप्पड़, कहा, "कैसे हाथ लगाया रे?"...
By संदीप दाहिमा | Updated: September 18, 2025 15:31 IST2025-09-18T15:31:39+5:302025-09-18T15:31:39+5:30
VIRAL VIDEO: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, यहां महिला सिपाही ने सुभासपा कार्यकर्ता को अभद्रता का आरोप लगाते हुए थप्पड़ मारे। घटना एक प्रदर्शन के दौरान हुई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या लोग मौजूद थे जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। दरअसल यह प्रदर्शन आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के महाराजा सुहेलदेव पर दिए गए कथित विवादित बयान के विरोध में आयोजित किया गया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला कांस्टेबल के भी तेवर अलग ही हैं।गाज़ीपुर में ओम प्रकाश राजभर के पीले गमछे वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSB) के एक कार्यकर्ता को @ghazipurpolice की महिला सिपाही ने सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। देखते हैं इस बार खाकी और खादी में कौन जीतता है? pic.twitter.com/qOarF0JXsj— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) September 17, 2025