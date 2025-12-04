Ghaziabad: मोदीनगर में नकाबपोश व्यक्ति ने 80 साल के ज्वेलरी शॉप के मालिक की चाकू मारकर हत्या की, फिर हमलावर से भिड़ा शख्स, देखें डिस्टर्बिंग वीडियो

ग़ाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गुरुवार को एक नकाबपोश आदमी एक ज्वेलरी की दुकान में घुस गया और उसके मालिक की धारदार चीज़ से वार करके हत्या कर दी। यह घटना दुकान में लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई, और एक परेशान करने वाला वीडियो ऑनलाइन सामने आया।

वीडियो में देखा जा सकता है कि नकाबपोश आदमी दुकान में घुसा और उसके मालिक गिरधारी लाल की ओर दौड़ा। उसने पहले उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और फिर उन्हें चाकू मारना शुरू कर दिया। दुकान मोदीनगर शहर के गोविंदपुरी इलाके का था।

शोर सुनकर, लाल का रिश्तेदार माना जा रहा एक आदमी दुकान में घुसा और हमलावर से भिड़ गया। वीडियो में दिख रहा है कि वह आदमी आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, आरोपी भागने में कामयाब हो गया। बाद में आरोपी को लोकल लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

Law and order in UP: Exhibit 21372



Warning: Disturbing video



An assailant threw chilli powder and stabbed to death a jeweller sitting inside his shop in Modinagar town of Ghaziabad district in UP. A person alerted by the commotion tried to confront the attacker who was later… pic.twitter.com/cu7Lq5aNSP — Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 4, 2025

खबर है कि पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या का हथियार और मिर्च पाउडर बरामद किया है। ज्वेलरी शॉप के मालिक की चोटों की वजह से मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, लाल का भाई भी हमले में घायल हुआ है। वह खतरे से बाहर है। हमले का मकसद पता नहीं चला है।

मामले की डिटेल में जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगा रही है कि इस साज़िश में कोई और भी शामिल था या नहीं। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

