मां और पत्नी में रोज झगड़ा, तंग आकर 40 साल के बेटे राहुल ने 68 वर्षीय मां मधु की गर्दन रेती और थाने में किया आत्मसमर्पण

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 7, 2025 10:54 IST2025-12-07T10:52:52+5:302025-12-07T10:54:07+5:30

Ghaziabad: पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात फफराना रोड स्थित जनता कॉलोनी में राहुल (40) नाम के एक व्यक्ति ने अपनी मां और पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद अपनी मां की गर्दन रेत दी।

Ghaziabad Fed up daily quarrels mother and wife 40-year-old son Rahul murdered his 68-year-old mother Madhu and surrendered at the police station | मां और पत्नी में रोज झगड़ा, तंग आकर 40 साल के बेटे राहुल ने 68 वर्षीय मां मधु की गर्दन रेती और थाने में किया आत्मसमर्पण

file photo

Highlightsराहुल अपनी मां मधु (68) की हत्या करने के बाद मोदीनगर थाने पहुंचा।पुलिस वहां पहुंची और महिला को खून से लथपथ पाया।

Ghaziabad:उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मोदी नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी बुजुर्ग मां की हत्या करने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात फफराना रोड स्थित जनता कॉलोनी में राहुल (40) नाम के एक व्यक्ति ने अपनी मां और पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद अपनी मां की गर्दन रेत दी।

राहुल अपनी मां मधु (68) की हत्या करने के बाद मोदीनगर थाने पहुंचा और पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी मां की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। मोदीनगर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अमित सक्सेना ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और महिला को खून से लथपथ पाया।

उन्होंने बताया कि जांच से पता चला है कि राहुल अपनी मां और पत्नी के बीच रोज़-रोज़ के झगड़े से तंग आ चुका था और शुक्रवार देर रात उसने अपनी मां की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है। एसीपी ने बताया कि उंगलियों के निशान की जांच के लिए हथियार को फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिया गया है। सक्सेना ने बताया कि पुलिस विभिन्न पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। 

Web Title: Ghaziabad Fed up daily quarrels mother and wife 40-year-old son Rahul murdered his 68-year-old mother Madhu and surrendered at the police station

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiGhaziabadmurder caseuttar pradeshक्राइम न्यूज हिंदीगाजियाबादहत्याउत्तर प्रदेश