गाजियाबाद क्राइम: होटल में आदमी ने गर्लफ्रेंड का किया मर्डर, लाश के बगल में सोया, पोस्टमॉर्टम में पसलियों में फ्रैक्चर, फेफड़े फटे और लिवर डैमेज पाया गया

गाजियाबाद: पटेल नगर के एक होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चेक-इन करने वाले 34 साल के एक मज़दूर पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, फिर रविवार सुबह पुलिस को फोन करने से पहले उसकी लाश के साथ सोया रहा। आरोपी, प्रवीण कुमार, जो नंदग्राम के सेवा नगर का रहने वाला है, ने रविवार सुबह करीब 7 बजे इमरजेंसी हेल्पलाइन पर फोन किया और बताया कि उसकी पार्टनर आरती की तबीयत खराब है। होटल पहुंची पुलिस टीम को कमरे में आरती मृत मिली।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला की मौत "मौत से पहले लगी चोटों से हुए शॉक और ब्लीडिंग" की वजह से हुई थी, जिसके बाद कुमार को हिरासत में ले लिया गया। डीसीपी (शहर) धवल जायसवाल ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला की कई पसलियां टूटी हुई थीं, फेफड़े और लिवर फटे हुए थे, और छाती और पेट में अंदरूनी ब्लीडिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि चोटों की गंभीरता से पता चलता है कि उस पर बेरहमी से हमला किया गया था।

जांचकर्ताओं ने बताया कि आरती विधवा थी और गाजियाबाद में अपने 16 साल के बेटे दक्ष के साथ रहती थी। कुमार परिवार को जानता था और उसके दिवंगत पति रोहित कुमार का दोस्त था। एसीपी उपासना पांडे ने बताया कि कुमार ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह आरती के साथ करीब डेढ़ साल से रिलेशनशिप में था, हालांकि वे 2022 से एक-दूसरे को जानते थे। पूछताछ के दौरान, कुमार ने दावा किया कि शनिवार शाम को, वे रात करीब 10 बजे पटेल नगर के होटल न्यू रॉयल किंग में गए थे।

कपल्स ने रूम नंबर 207 में शराब और खाना खाया। बाद में, जब उसे आरती पर किसी दूसरे आदमी के साथ संपर्क में होने का शक हुआ, तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने बताया कि विवाद बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गया। कुमार के बयान के अनुसार, झगड़े के दौरान आरती ने कथित तौर पर उसे थप्पड़ मारा, जिसके बाद उसने मुक्कों और कोहनियों से उसे मारना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि खुद को बचाने की कोशिश में उसने उसके चेहरे पर खरोंच मारी, जिससे वह और गुस्सा हो गया।

जांचकर्ताओं ने बताया कि कुमार ने माना कि उसने मुक्कों और कोहनियों से उसकी पसलियों के दोनों तरफ बार-बार मारा। यह हमला कथित तौर पर आधी रात के आसपास हुआ। पुलिस ने बताया कि आरती बेहोश हो गई और बिस्तर पर गिर गई। कुमार ने दावा किया कि उसने उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह कमरे में ही रहा और बाद में उसके बगल वाले बिस्तर पर सो गया।

, ACP ने बताया, रविवार सुबह करीब 7 बजे, कुमार उठा और आरती को फिर से जगाने की कोशिश की। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने कथित तौर पर स्टाफ को बिना बताए अपने बैग के साथ होटल से निकलने की कोशिश की होटल के कर्मचारियों ने उसे गेट पर रोक लिया, जिसके बाद उसने दावा किया कि उसकी साथी की तबीयत खराब है और वह पास की मेडिकल दुकान पर जा रहा है। इसके बाद स्टाफ सदस्यों ने कमरा चेक किया और महिला को बेहोश पाया।

उन्होंने कुमार से पुलिस को अलर्ट करने के लिए कहा, जिसके बाद उसने इमरजेंसी हेल्पलाइन (112) पर डायल किया। पुलिस ने बताया कि कुमार ने शुरू में दावा किया कि उसे रात की घटनाओं के बारे में कुछ याद नहीं है क्योंकि दोनों नशे में थे। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके बयान से अलग थी। एक अधिकारी ने कहा, "बाहरी तौर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन अंदरूनी नुकसान बहुत ज़्यादा था।"

उन्होंने आगे कहा कि कुमार को लगा होगा कि चोटों का पता नहीं चलेगा। कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (हत्या) के तहत शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने होटल के कमरे से फोरेंसिक सबूत और परिसर से सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है।

