कुख्यात गैंगस्टर रंजोत सिंह गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने धर दबोचा, कब्जे से 2 पिस्टल बरामद

Highlights बटाला एसएसपी के मुताबिक गैंगस्टर के कब्जे से 2 पिस्टल बरामद हुई पीछा कर रही पुलिस पर गैंगस्टर ने की 25-30 राउंड फायरिंग

गुरदासपुर: पंजाब पुलिस ने शनिवार को गुरदासपुर जिले के बटाला के पास कुख्यात गैंगस्टर रंजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले गैंगस्टर और पुलिसवालों के बीच गोलीबारी भी हुई जिसमें गैंगस्टर घायल हो गया। बटाला के एसएसपी सतींदर सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि गैंगस्टर रंजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं।

पुलिस अधिकारी ने कहा, पुलिस ने सुबह उसके घर पर छापा मारा लेकिन वह वहां से फरार हो गया। पुलिस ने जब उसका पीछा किया लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में वह घायल हो गया। बटाला एसएसपी के मुताबिक गैंगस्टर के कब्जे से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं।

Punjab | Exchange of fire underway between police and a gangster at a village near Batala in Gurdaspur district (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/5vfJk70lZy

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, रंजोत सिंह ने पीछा कर रही पुलिस पर 25-30 राउंड फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी करीब 30-40 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही की इसमें कोई पुलिस कर्मी घायल नहीं हुआ। आगे की जांच की जा रही है।

#Update | Gangster Ranjot Singh has been arrested. 6 cases are registered against him. Police raided his house in the morning but he escaped from there. Police chased him but he opened fire on police. In firing, he got injured. 2 pistols recovered from his possession: SSP, Batala pic.twitter.com/DKqpq9VECA