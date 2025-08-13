अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में पेशी?, प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस पहुंचे सुरेश रैना

Highlights 38 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए हैं। लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी होने या भारी मात्रा में कर चोरी होने का आरोप है।

नई दिल्लीः पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी एक ‘‘अवैध’’ सट्टेबाजी ऐप (1एक्सबेट) से जुड़ी जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी।

#WATCH | Former Indian Cricketer Suresh Raina reaches ED office in Delhi to record his statement in 1xBet case following summons by the agency. pic.twitter.com/df9EYHIzJc — ANI (@ANI) August 13, 2025

ऐसा माना जा रहा है कि 38 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए हैं। ईडी इस ऐप से उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करना चाहती है। एजेंसी विभिन्न अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिनमें कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी होने या भारी मात्रा में कर चोरी होने का आरोप है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े पीएमएलए मामले में अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू ईडी के समक्ष पेश हुईं

तेलुगु अभिनेत्री लक्ष्मी मांचू अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। लक्ष्मी एजेंसी के यहां स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारियों के समक्ष पेश हुईं। संघीय एजेंसी ने पिछले महीने चार अभिनेताओं प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और लक्ष्मी मांचू को समन जारी कर मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में अलग-अलग तारीखों पर पेश होने को कहा था। राज, देवरकोंडा और दग्गुबाती निदेशालय के सामने पेश हो चुके है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इन अभिनेताओं ने कथित तौर पर ‘‘अवैध’’ धन जुटाने में शामिल ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के समर्थन में ‘‘प्रचार’’ किया था। एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तीनों अभिनेताओं के बयान दर्ज किए हैं।

ईडी ने इन अभिनेताओं, कई अन्य मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई पांच प्राथमिकी पर संज्ञान लिया था। ईडी के सूत्रों ने बताया कि इन व्यक्तियों पर ‘सेलिब्रिटी’ या विज्ञापन शुल्क के एवज में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के समर्थन में ‘‘प्रचार’’ करने का संदेह है।

उन्होंने बताया कि इन मंचों पर अवैध सट्टेबाजी और जुए के जरिए करोड़ों रुपये की ‘‘अवैध’’ धनराशि अर्जित करने का आरोप है। देवरकोंडा ने हाल में कहा था कि उन्होंने एक ‘गेमिंग ऐप’ का प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि ये ‘गेमिंग ऐप’ पूरी तरह से वैध हैं और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।

