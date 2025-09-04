Bihar: पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत

Bihar: पटना के परसा बाजार इलाके में ट्रक से टकरा जाने से एक कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह घटना बुधवार रात करीब 11 बजे परसा बाजार थाना क्षेत्र में हुई। सदर-2 अनुमंडल पुलिस अधिकारी रंजन कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘कार चालक समेत सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

ऐसा लगता है कि कार चालक ट्रक को देख नहीं पाया और उसकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई।’’ उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। एसडीपीओ ने कहा, ‘‘हम मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।’’

