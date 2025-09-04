Bihar: पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 4, 2025 10:18 IST2025-09-04T10:17:32+5:302025-09-04T10:18:12+5:30

Bihar: पटना में कार और ट्रक में पीछे से टक्कर, 5 लोगों की मौत

Five people died in collision between car and truck in Patna | Bihar: पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत

Bihar: पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत

Bihar: पटना के परसा बाजार इलाके में ट्रक से टकरा जाने से एक कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह घटना बुधवार रात करीब 11 बजे परसा बाजार थाना क्षेत्र में हुई। सदर-2 अनुमंडल पुलिस अधिकारी रंजन कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘कार चालक समेत सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

ऐसा लगता है कि कार चालक ट्रक को देख नहीं पाया और उसकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई।’’ उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। एसडीपीओ ने कहा, ‘‘हम मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं।’’ 

Web Title: Five people died in collision between car and truck in Patna

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Road accidentCarPatnaBiharसड़क दुर्घटनाकारपटनाबिहार