Delhi: जाफराबाद में सड़क पर झड़प, गोलीबारी के बाद 3 गिरफ्तार

Delhi: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में शुक्रवार शाम झगड़े के दौरान एक नाबालिग पर कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक 16 वर्षीय लड़के को पकड़ लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शाम करीब 6: 40 बजे गोली चलने की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि घटना तब शुरू हुई जब एक स्कूटर सवार नाबालिग ने कथित तौर पर 21 वर्षीय निवासी अरमान को टक्कर मार दी, जिससे दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अरमान और उसके चचेरे भाई ने नाबालिग पर कथित तौर पर हमला किया। अधिकारी ने बताया कि बाद में नाबालिग अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ लौटा और कथित तौर पर समूह ने अरमान और उसके चचेरे भाई पर हमला कर दिया। इस झड़प के दौरान गोलियां चलीं।

उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यूसुफ (45), उसके बेटे यासिर (18) और 16 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।

