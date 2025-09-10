Aaj Tak की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज, लखनऊ की अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ दिया कार्रवाई का आदेश

Anjana Om Kashyap News: याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एंकर के खिलाफ उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की।

Anjana Om Kashyap News: लखनऊ की एक अदालत ने पुलिस को ‘आजाद अधिकार सेना’ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर निजी टीवी चैनल ‘आज तक’ की एंकर अंजना ओम कश्यप पर नफरत फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आजाद ठाकुर ने कश्यप पर अपने टीवी कार्यक्रम में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। अदालत में दायर शिकायत में ठाकुर ने कहा कि 14 अगस्त को कश्यप ने ‘आज तक’ के ‘ब्लैक एंड व्हाइट’ कार्यक्रम में ‘भारत विभाजन का उद्देश्य क्यों पूरा नहीं हुआ’ विषय पर मेजबानी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और वर्ग विद्वेष को हवा दी गई।

ठाकुर ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम की विषयवस्तु ने देश की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। पूर्व आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी ठाकुर ने अदालत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, दावे) के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया।

आदेश के अनुसार, अधिकार क्षेत्र के बिंदु पर सुनवाई के बाद, अदालत ने वादी के बयान के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। 

