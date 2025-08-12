Etawah Video Viral: कलयुगी बहू ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा, बरसाए थप्पड़, खींचे बाल, देखें वीडियो

Etawah Video Viral: कलयुगी बहू ने बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा, बरसाए थप्पड़, खींचे बाल, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 12, 2025 13:29 IST2025-08-12T13:29:09+5:302025-08-12T13:29:30+5:30
Etawah Video Viral: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा था और वो मदद के लिए चिल्लाती रही मगर कोई नहीं आया।
Etawah Video Viral: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से पीटा जा रहा था और वो मदद के लिए चिल्लाती रही मगर कोई नहीं आया। बताया जा रहा है की एक बहू द्वारा आपनी बुजुर्ग सास के साथ मार पीट की गई। वीडियो में बहू सास को थप्पड़ों से मारती है और उसके बाल पकड़ कर खींचती है, पास में खड़ा मासूम बच्चा रोता रहता है और दादी को छोड़ने के लिए कहता है। हृदय विदारक ये वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा फूट रहा है और लोग बहू पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
इटावा के भरथना कस्बे में एक घरेलू विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक कलयुगी बहू अपनी बुजुर्ग सास के बाल नोच रही है और बड़ी बेरहमी से पिटाई करती दिख रही है. सास पर बहू के दनादन थप्पड़ बरसाने का वीडियो वायरल. pic.twitter.com/evjfVocjb7— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) August 12, 2025