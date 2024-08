"कसम खुदा की तुझे फाड़ देता...", ऑन कैमरा बुजुर्ग ने दी डॉक्टर को धमकी, दिल्ली पुलिस ने किया गिफ्तार

Viral Video: इस समय कोलकाता के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ अपराध का मुद्दा काफी गंभीर है जिसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश है। कोलकाता मामले पर खुद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर निगरानी कर रहा है। हालांकि, डॉक्टरों के खिलाफ अपराध पहली बार नहीं हो रहे हैं रोजाना न जाने कितने चिकित्सा कर्मचारियों के साथ दुरुव्यवहार और अनय घटनाएं होती है। देशभर में कोलकाता मामले पर मचे बवाल के बीच दिल्ली से एक वीडियो सामने आया है जिसमें डॉक्टर को धमकी दी गई है।

ऑन कैमरा बुजुर्ग द्वारा अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुधवार रात को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में डॉक्टरों पर हमला करने और नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 56 वर्षीय व्यक्ति को आरोपी बताया गया।

वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने फौरन इसका संज्ञान लिया और आरोपी बुजुर्ग को हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट के अनुसार, स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले इसरार (56) अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे, तभी उन्होंने डॉक्टरों पर हमला कर दिया।

"Kasam Khuda ki Faad deta tujhe (I would have ripped you apart if you weren't hiding in hospital)" - A Maulana openly threatens a doctor to kiII him



The incident is said to be from Jag Pravesh Chandra hospital, Delhi...@DelhiPolice@HMOIndiapic.twitter.com/jznbskUGwl