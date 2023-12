Dhiraj Sahu IT RAID: गिनती जारी, 360 करोड़ रुपये बरामद, एकल कार्रवाई में ‘अब तक की सबसे अधिक’ जब्ती, कांग्रेस राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के परिसरों पर तलाशी

Highlights धीरज प्रसाद साहू के रांची और अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों की भी तलाशी ली है। साहू के घर से कितनी नकदी और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। प्रवर्तक और अन्य के खिलाफ मैराथन छापेमारी प्रवेश कर गई।

Dhiraj Sahu IT RAID: ओडिशा स्थित बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग के छापों में बरामद नकदी की छठें दिन की गिनती में यह 360 करोड़ रुपये पाई गई है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यह देश में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा की गई एकल कार्रवाई में ‘‘अब तक की सबसे अधिक’’ जब्ती बन गई है।

आयकर विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के रांची और अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों की भी तलाशी ली है। यह स्पष्ट नहीं है कि साहू के घर से कितनी नकदी और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रवर्तक और अन्य के खिलाफ मैराथन छापेमारी प्रवेश कर गई।

कर चोरी और "ऑफ़-द-बुक (जिसका लेखा-जोखा कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में नहीं हो)" लेनदेन के आरोप में कर अधिकारियों द्वारा छह दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। सूत्रों ने बताया कि अब तक गिनती में 360 करोड़ रुपये पाए गए हैं। गिनती में आयकर विभाग और विभिन्न बैंकों के लगभग 80 लोगों की नौ टीमें शामिल थीं, जो सातों दिन 24 घंटे काम कर रही थीं।

सुरक्षा कर्मियों, चालकों और अन्य कर्मचारियों सहित 200 अधिकारियों की एक और टीम गिनती से जुड़े काम में तब शामिल हुई जब कर अधिकारियों को कुछ अन्य स्थानों के अलावा नकदी से भरी 10 अलमारियां मिलीं थी। सूत्रों ने बताया कि नकदी को ओडिशा की विभिन्न बैंक शाखाओं में जमा करने के लिए ले जाने के लिए लगभग 200 बैग और बक्सों का इस्तेमाल किया गया था।

You may think this is a Bank’s cash chest but it isn’t. This is the cash haul recovered from Rahul Gandhi’s close aide and Congress’s Rajya Sabha MP Dhiraj Prasad Sahu…

Congress must answer how much of this money was being sent to Delhi and the Gandhis?#CorruptionKiDukanpic.twitter.com/7QltPuv1XJ