Jharkhand: शराबी पति की हत्या कर घर में दफनाया शव, पत्नी की साजिश का ऐसा हुआ पर्दाफाश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 6, 2025 15:16 IST2025-09-06T15:15:10+5:302025-09-06T15:16:22+5:30

Jharkhand News: एक मध्यम आयु वर्ग की आदिवासी महिला ने कथित तौर पर एक गरमागरम बहस के बाद अपने 'शराबी' पति की हत्या कर दी और शव को घर के अंदर दफना दिया।

Jharkhand News: झारखंड के धनबाद जिले में एक आदिवासी महिला ने अपने शराबी पति की विवाद के बाद कथित तौर पर हत्या कर दी और शव को 10 दिनों से अधिक समय तक घर के अंदर दफनाये रखा। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना टुंडी थानाक्षेत्र के तिलैयातन गांव की है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति का शव शनिवार को निकाला जाएगा और पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा जाएगा।

टुंडी थाना प्रभारी उमा शंकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सुरजी मझियान (42) ने अपने पति सुरेश हांसदा (45) की हत्या कर दी और शव गांव में मिट्टी से बने घर के एक कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। उमा शंकर ने कहा, ‘‘मामला तब सामने आया जब सुरेश हांसदा के रिश्तेदारों को संदेह हुआ। सुरेश हांसदा एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ और पड़ोसियों को उसके घर से दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद ही रिश्तेदारों ने शुक्रवार शाम पुलिस को सूचना दी।

पत्नी अपने पति की अनुपस्थिति के बारे में अलग-अलग बातें कह रही थी, लेकिन सख्ती से पूछताछ पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हमने महिला को गिरफ्तार कर लिया है।’’ उमा शंकर ने कहा, ‘‘महिला ने दावा किया कि वह अपने पति के साथ अक्सर होने वाले झगड़ों से तंग आ चुकी थी। उसका पति लगभग हर दिन शराब पीकर आता था और उसके कई महिलाओं के साथ संबंध थे। उसने यह भी दावा किया है कि उसने अपने पति की लाठी और दरांती से हत्या कर दी है।

हम हथियार बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं।’’ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने शव को बाहर निकालने के लिए एक मजिस्ट्रेट की तैनाती के लिए जिला प्रशासन को एक अनुरोध पत्र भेजा है। उन्होंने कहा, ‘‘जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद ही हम शनिवार को शव बाहर निकालेंगे और शव को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे।’’

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब महिला ने अपने पति की अनुपस्थिति के बारे में अलग-अलग बयान देना शुरू किया, तो पड़ोसियों को भी संदेह हुआ। 

