Delhi Vasant Kunj: बदमाशों ने टैक्सी चालक को वाहन के पिछले पहिये के नीचे दो किमी से अधिक दूरी तक घसीटा, मौत, मेरठ से मेहराज सलमानी और आसिफ अरेस्ट

Highlights आरोपियों ने टैक्सी चालक को उसकी कार से धक्का दे दिया। वाहन के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ भाग गए। आरोपियों को दोपहर के समय मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया।

नई दिल्लीः दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सड़क पर कार छीनने के प्रयास का विरोध करने पर बदमाशों ने टैक्सी चालक को वाहन के पिछले पहिये के नीचे दो किलोमीटर से अधिक दूरी तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। घटना के कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस ने दो कार चोरों- मेहराज सलमानी (33) और आसिफ (24) को पकड़ने का दावा किया।

आरोपियों ने टैक्सी चालक को उसकी कार से धक्का दे दिया और वाहन के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ भाग गए। पुलिस ने बताया कि चोरी की गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिमी) मनोज सी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से आरोपियों को दोपहर के समय मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया।

A tragedy unfolded in southwest #Delhi's Mahipalpur as a 43-year-old man lost his life after being dragged under a car for 200 meters.https://t.co/4CPM4Y3O3t — The New Indian Express (@NewIndianXpress) October 11, 2023

अधिकारी ने कहा, ‘‘आरोपियों ने खुलासा किया है कि वे यात्रियों के रूप में टैक्सी में सवार हुए और थोड़ी देर बाद वाहन चोरी करने के इरादे से चालक को धमकाया तथा कार से बाहर धकेल दिया।’’ यह घटना मंगलवार की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो गया। वीडियो में एक कार के पिछले पहिये में फंसा एक व्यक्ति काफी दूर तक वाहन के साथ घिसटता हुआ नजर आता है।

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान फरीदाबाद निवासी बिजेंदर शाह के रूप में हुई है। शाह ने इस साल की शुरुआत में वाहन खरीदा था और वह अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे, जिसमें उनकी पत्नी और पांच बच्चे शामिल हैं। इस घटना ने, इस साल के पहले ही दिन दिल्ली के कंझावला इलाके में एक कार के पहिये में फंसी 20 वर्षीय एक युवती को इसी तरह घसीटे जाने की याद ताजा कर दी।

Cab driver robbed, killed after being dragged on road in Delhi's Vasant Kunj.https://t.co/UIWjrRbLL8 — editorji (@editorji) October 11, 2023

