Delhi: बेखौफ बदमाशों की करतूत, एक ही दिन में 3 जगह पर फायरिंग; दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 14, 2026 10:10 IST2026-01-14T10:10:17+5:302026-01-14T10:10:25+5:30

Delhi Firing News: पुलिस ने बताया कि पहली घटना दिल्ली के बाहरी इलाके पश्चिम विहार स्थित एक जिम में हुई, जहां मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने गोलीबारी की।

Delhi three locations in single day Delhi police investigating | Delhi: बेखौफ बदमाशों की करतूत, एक ही दिन में 3 जगह पर फायरिंग; दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती

Delhi: बेखौफ बदमाशों की करतूत, एक ही दिन में 3 जगह पर फायरिंग; दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती

Delhi Firing News: राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों से सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात गोलीबारी की तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आईं, जिनका गैंगस्टर से कथित तौर पर संबंध था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस पश्चिम विहार स्थित एक जिम, विनोद नगर स्थित एक घर और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित एक अन्य घर को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है।

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हमलावरों या उनके आकाओं का एक ही समूह इन सिलसिलेवार गोलीबारी में शामिल था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि समन्वित गोलीबारी और सोशल मीडिया पर दावों के माध्यम से व्यापारियों को डराने-धमकाने का एक सुनियोजित प्रयास किया गया था। पुलिस ने बताया कि पहली घटना दिल्ली के बाहरी इलाके पश्चिम विहार स्थित एक जिम में हुई, जहां मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने गोलीबारी की।

हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कुछ घंटों बाद, आधी रात के करीब, पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर में ‘प्रॉपर्टी डीलर’ जितेंद्र गुप्ता के आवास के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने हवा में गोलीबारी की। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

पुलिस ने बताया कि तीसरी घटना दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके में एक घर में रात करीब एक बजे घटी। सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति को संपत्ति पर गोली चलाते हुए और फिर मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा गया। 

Web Title: Delhi three locations in single day Delhi police investigating

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :delhi policecrime news hindidelhiShootingदिल्ली पुलिसक्राइम न्यूज हिंदीदिल्लीनिशानेबाजी