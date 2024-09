Delhi Suicide Case: मौत को गले लगाने से पहले मिठाई ले जाता दिखा पिता, नए CCTV फुटेज ने उलझी सुसाइड की गुत्थी

Delhi Suicide Case: देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम इलाके में एक ही परिवार के पांच लोगों की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस इस सामूहिक आत्महत्या केस की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों एक पिता ने अपनी चार बेटियों संग मौत को गले लगा लिया।

इस बीच, पुलिस जांच में हुए नए खुलासे ने मामले को और गंभीर बना दिया है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 46 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर अपने और अपनी चार बेटियों के मृत पाए जाने से कुछ दिन पहले मिठाई ले जाते हुए दिखाया गया है, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में व्यक्ति को शाम 7 बजे के आसपास एक बड़े बैग के साथ चलते हुए दिखाया गया है, जिसे पुलिस मिठाई का डिब्बा मान रही है।

फुटेज पर तारीख 24 सितंबर है, वही तारीख जब पड़ोसियों का दावा है कि उन्होंने परिवार को आखिरी बार देखा था। प्रारंभिक जांच के बाद, पुलिस का मानना ​​है कि यह संभावना है कि व्यक्ति ने मिठाई खरीदी और फिर उसमें जहर मिला दिया।

गौरतलब है कि घटना तब सामने आई जब पड़ोसियों ने तीसरी मंजिल के फ्लैट से दुर्गंध आने की सूचना दी। पुलिस ने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था और मिठाई का एक डिब्बा, कीटनाशक और एक संदिग्ध तरल पदार्थ बरामद किया। प्रारंभिक चिकित्सा जांच में कोई बाहरी चोट नहीं दिखी। पिता पहले कमरे में एक खाट पर लेटे हुए पाए गए।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "उसके मुंह के पास खून लगा हुआ था। पिता पर आर्थिक तंगी थी। हमें नहीं पता कि क्या इसी वजह से उनकी मौत हुई। हम घटनाओं के क्रम का पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। चूंकि पिता को आखिरी बार मिठाई के डिब्बे के साथ देखा गया था, इसलिए हमें लगता है कि उन्होंने जहर वाली मिठाई खाई और जूस भी पिया, जिसमें जहर मिला हुआ था।"

पड़ोसियों ने परिवार को अलग-थलग बताया, जबकि बेटियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। उन्होंने कहा कि परिवार ज्यादातर खुद में ही रहता था और अगस्त में व्यक्ति की पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। पिता, जो पहले बढ़ई का काम करता था, ने जनवरी में काम करना बंद कर दिया था। बेटियों की उम्र 26, 24, 23 और 20 साल थी। पुलिस ने कहा कि उनमें से एक दृष्टिहीन थी। पुलिस घटनाओं के क्रम और संभावित उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए फोन रिकॉर्ड और बैंक खातों का विश्लेषण कर रही है।

जांच दल में शामिल एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, "हमने सभी चीजें फोरेंसिक लैब में भेज दी हैं और मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि यह आत्महत्या का मामला था या हत्या-आत्महत्या।"

