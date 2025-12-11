Delhi: छापेमारी में मिले 2016 में बैन हुए 500-1000 के नोट, 3.5 करोड़ रुपये के नोट बरामद; हिरासत में कई लोग
By अंजली चौहान | Updated: December 11, 2025 14:18 IST2025-12-11T14:17:35+5:302025-12-11T14:18:31+5:30
Delhi: दिल्ली पुलिस ने 2016 में प्रतिबंधित किए गए 500 और 1000 रुपये के करोड़ों रुपये के नोट जब्त किए, कई लोग हिरासत में लिए गए
Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने एक रेड में करोड़ों के बैन नोट बरामद किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास एक बड़े ऑपरेशन में 500 और 1000 रुपये के 3.5 करोड़ रुपये के नोट बरामद किए गए हैं। इन नोटों को नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद अमान्य घोषित कर दिया गया था।
पुलिस ने चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया
रिपोर्ट के अनुसार, अब तक दिल्ली पुलिस ने मौके से चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान हर्ष, टेक चंद, लक्ष्य और विपिन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने एक सूचना के आधार पर रेड की और बंद हो चुकी करेंसी से भरे कई बैग ज़ब्त किए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी इन नोटों को कम कीमत पर खरीदकर फिर से बेचने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच, इस अवैध धंधे में इस्तेमाल किए गए दो वाहन भी मौके से ज़ब्त किए गए।
पूछताछ के दौरान, संदिग्धों ने खुलासा किया कि वे लोगों को यह कहकर धोखा दे रहे थे कि इस करेंसी को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) में बदला जा सकता है। इसी झूठे दावे के आधार पर, वे बैन हो चुके 500 और 1000 रुपये के नोटों को डिस्काउंट रेट पर खरीदकर बेच रहे थे। इसके अलावा, आरोपियों के पास इन नोटों को रखने के लिए कोई वैध दस्तावेज़ नहीं थे।
स्पेसिफाइड बैंक नोट्स (देनदारियों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 के तहत, नोटबंदी के बाद बैन हो चुके नोटों को खरीदना, रखना या बेचना गैर-कानूनी है। संदिग्धों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साज़िश और नोटबंदी कानून से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
STORY | Crores in demonetised currency seized in north Delhi's Wazirpur; several detained— Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2025
Demonetised currency worth several crores has been seized during a raid in north Delhi's Wazirpur area, police sources said on Wednesday.
Acting on a tip-off about illegal cash movement,… pic.twitter.com/1twjAyOKOc
इस बीच, यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि क्या उनके कोई और साथी हैं और करोड़ों रुपये के बैन हो चुके नोट उनके पास कैसे आए। इस खबर से चल रहे अवैध, बैन नोटों के व्यापार के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।