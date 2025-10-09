5000 रुपये कर्ज लिया, नहीं दे रहा था, रवि पर 22 वर्षीय सावन ने गर्दन पर चाकू से किया हमला
भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत दक्षिण रोहिणी थाने में मामला दर्ज किया गया है।
नई दिल्लीः दिल्ली के रोहिणी में 5,000 रुपये के कर्ज को लेकर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने के आरोप में 22 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "पांच अक्टूबर को पुलिस को बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल से सूचना मिली कि रोहिणी के इंदिरा जेजे कैंप निवासी रवि (22) नामक व्यक्ति को गर्दन पर चाकू के गंभीर घाव के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है।" उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत दक्षिण रोहिणी थाने में मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर रितिक उर्फ सावन की पहचान की गई और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने 5,000 रुपये का कर्ज न चुकाने को लेकर पीड़ित पर हमला किया था। उन्होंने बताया कि उसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि सावन आदतन अपराधी है और पहले भी छह आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। आगे की जांच जारी है।