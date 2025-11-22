कहासुनी और 15 वर्षीय लड़के की चाकू घोंपकर हत्या, नाबालिग सहित दो शख्स ने दिया अंजाम
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 22, 2025 13:56 IST2025-11-22T13:55:29+5:302025-11-22T13:56:08+5:30
नई दिल्लीः उत्तर-पूर्व दिल्ली के ज्योति नगर में शनिवार तड़के कहासुनी होने के बाद एक नाबालिग सहित दो व्यक्तियों ने 15 वर्षीय एक लड़के की कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कर्दमपुरी इलाके में हुई इस घटना की सूचना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे पता चला कि स्थानीय लोग घायल किशोर को जीटीबी (गुरु तेग बहादुर) अस्पताल ले गए थे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कर्दमपुरी के रहने वाले 15 वर्षीय लड़के का दो व्यक्तियों से झगड़ा हुआ था जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था।
उन्होंने बताया कि झगड़े के बाद उनमें से एक ने उसे कथित तौर पर चाकू मार दिया। पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें अपराध में दोनों संदिग्धों की संलिप्तता दर्शाने वाले महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। अधिकारी ने कहा कि एक फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने इकट्ठा किए हैं और हमले की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए मामले में जांच जारी है।
सहारनपुर में नवजात बच्ची का शव मिला, पुलिस ने जांच शुरू की
उत्तर प्रदेाश के सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भागूवाला में एक नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बेहट के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) एस एन वैभव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुलिस को शुक्रवार देर शाम मिर्जापुर थाना क्षेत्र के भागूवाला गांव में एक नवजात बच्ची के शव पड़े होने की सूचना मिली।
उन्होंने बताया कि एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि स्थानीय गौ-रक्षा समूह के सदस्यों ने बच्ची को खून से लथपथ पाया और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
डॉक्टरों के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची का जन्म हाल ही में हुआ था और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने नवजात को छोड़ने वालों की पहचान करने के लिए आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। सीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।