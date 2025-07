कैब ड्राइवर को बनाता था शिकार, बेरहमी से करता था कत्ल..., दिल्ली पुलिस ने 24 सालों से फरार सीरियल किलर को किया गिरफ्तार

Serial Killer: दिल्ली पुलिस ने 24 सालों से फरार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बताया कि आरोपी कई कैब ड्राइवरों की हत्या करने और उनके वाहनों को नेपाल सीमा पार बेचने के आरोप में पकड़ा गया है। 48 वर्षीय अजय लांबा 2001 से चार क्रूर हत्या-सह-डकैती के मामलों में वांछित था। लगातार निगरानी और जांच के बाद आखिरकार उसे पकड़ लिया गया।

लांबा अपने साथियों के साथ दिल्ली और आस-पास के राज्यों से टैक्सियाँ किराए पर लेता था, उत्तराखंड की ओर जाता था और फिर एक खौफनाक योजना को अंजाम देता था। वे ड्राइवरों को बेहोश कर देते थे, उनका गला घोंट देते थे और पकड़े जाने से बचने के लिए उनके शवों को दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में फेंक देते थे। चोरी की गई गाड़ियों को सीमा पार तस्करी करके नेपाल में बेचा जाता था।

पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने एक बयान में कहा, "आरोपी, एक कुख्यात लुटेरा-सह-हत्यारा, वर्ष 2001 के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैब ड्राइवरों को निशाना बनाकर चार क्रूर लूट-सह-हत्या के मामलों में शामिल था।"

#WATCH | Delhi Police Crime Branch arrested a criminal, Ajay Lamba alias Bansi, a proclaimed offender, who had been absconding for the last 25 years. He was wanted in connection with a murder case registered at PS New Ashok Nagar, Delhi.



