Watch Video: दिल्ली में पालतू कुत्ते के भौंकने पर पड़ोसी ने लोहे की रॉड से किया हमला, पहले मारा कुत्ते को फिर मालिक की पिटाई की, 3 घायल

Highlights दिल्ली में एक शख्स ने कुत्ते और उसके मालिक पर हमला कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो और फोटो भी वायरल हो रहा है। इस हमले में पीड़ित परिवार को चोट भी आई है।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक पालतू कुत्ते के कथित तौर पर भौंकने के बाद एक शख्स ने कुत्ते और उसके मालिक पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया है। इस घटना की तस्वीरें भी जारी हुई है जिसमें आरोपी पीड़ित पर हमला करता दिख रहा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केवल कुत्ते के भौंकने पर एक शख्स भड़क गया और वे कुत्ते के साथ उसे मालिक और घर के अन्य सदस्य पर भी हमला कर दिया है। इस घटना में पीड़ित परिवार घायल भी हुए है और उनका इलाज चल रहा है।

एएनआई के खबर के अनुसार, मामले में कुत्ते के मालिक द्वारा पुलिस में शिकायत भी हुई है, लेकिन अभी तक मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है।

इस घटना का एख वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी हुआ है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि पीड़ित परिवार अपने घर के गेट पर खड़ा है तभी एक शख्स हाथ में कथित तौर पर लोहे का रॉड लिए हुए उनके कुत्ते को दौड़ा रहा है। इस बीच जब मालिक ने उस शख्स को रोकना चाहा तो आरोपी ने कुत्ते पर पहले हमला किया और फिर उसने कुत्ते के मालिक को भी रॉड से मारा।

Delhi |A man injured 3 members of a family in his neighbourhood in Paschim Vihar by hitting them with an iron rod allegedly after their pet dog barked at him. He also hit the dog & injured it



Dog's owner says they filed complaint,FIR yet to be registered. Injured under treatment pic.twitter.com/Do0j4QmMVR