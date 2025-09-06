15 और 16 साल की उम्र के 3 नाबालिग ने स्कूल के बाहर 15 वर्षीय लड़के के सीने में चाकू घुसाया, मारने के बाद टूटी बीयर की बोतल दिखाकर धमकाया

Highlights चिकित्सकों ने सीने से चाकू सफलतापूर्वक निकाल लिया। शक था कि पीड़ित ने ही हमले के लिए उकसाया था। चाकू से वार किया, जबकि साथी उसे रोक रहे थे।

नई दिल्लीः मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्कूल के बाहर 15 वर्षीय एक लड़के पर चाकू से हमला करने के आरोप में तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि घटना चार सितंबर की है, जब एक लड़का थाने पहुंचा, जिसके सीने में चाकू घुसा हुआ था।

उन्होंने बताया कि उसे कलावती सरन अस्पताल ले जाया गया और बाद में राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल भेज दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके सीने से चाकू सफलतापूर्वक निकाल लिया। प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि लगभग 10-15 दिन पहले आरोपी नाबालिगों में से एक को कुछ लड़कों ने पीटा था और उसे शक था कि पीड़ित ने ही हमले के लिए उकसाया था।

पुलिस के अनुसार, बदला लेने के लिए लड़का और उसके दो साथी स्कूल के गेट के पास पीड़ित से भिड़ गए और उसे चाकू मार दिया। पुलिस उपायुक्त (मध्य) निधिन वलसन ने कहा, "नाबालिगों में से एक ने उस पर चाकू से वार किया, जबकि उसके साथी उसे रोक रहे थे।

चाकू मारने से पहले उनमें से एक ने लड़के को टूटी हुई बीयर की बोतल दिखाकर धमकाया भी।" इस मामले में पहाड़गंज थाने में भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज होने के कुछ ही घंटों के अंदर 15 और 16 साल की उम्र के तीनों आरोपियों को आराम बाग इलाके से हिरासत में ले लिया गया।

