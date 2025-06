शादी से इनकार करने पर नेहा को 5वीं मंजिल से फेंका, दिल्ली से फरार तौफीक यूपी में चढ़ा पुलिस के हत्थे

Delhi: राजधानी दिल्ली में प्यार, इजहार और इनकार की ऐसी खौफनाक घटना सामने आई है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जहां तौफीन ने 19 वर्षीय नेहा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया है। आरोपी हत्या के बाद फरार हो जिसे दिल्ली पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी कि फरार आरोपी को मंगलवार को रामपुर जिले के टांडा से गिरफ्तार किया गया है।

गौरतलब है कि घटना ज्योति नगर इलाके के अशोक नगर इलाके में हुई। सीसीटीवी फुटेज और जांच से पता चला कि संदिग्ध बुर्का पहनकर घर में घुसा था। पुलिस ने बताया कि उसने नेहा को पकड़ लिया, उसके दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और बहस के बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया।

🚨 SHOCKING! 🚨

In North East Delhi’s Jyoti Nagar, 19-year-old Hindu girl Neha—who once tied Rakhi to Taufiq—was allegedly murdered by him after she refused to marry him.



Disguised in a burqa, he strangled her & threw her from the 5th floor. Neha died. Taufiq is on the run.… pic.twitter.com/eqFq1Ph11Y