दिल्लीः बाल भारती पब्लिक स्कूल की बस में भीषण आग, बस में सवार थे 21 बच्चे और चालक सुरक्षित, फोटो वायरल

Highlights रोहिणी के सेक्टर-7 में बाल भारती पब्लिक स्कूल की एक स्कूल बस में आग लग गई। सभी बच्चों और बस चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

नई दिल्लीः दिल्ली अग्निशमन सेवा ने कहा कि नई दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर-7 में बाल भारती पब्लिक स्कूल की एक स्कूल बस में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। बस में 21 बच्चे और बस चालक मौजूद थे। सभी बच्चों और बस चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

A fire call received about a school bus from Bal Bharti Public School near Sec-7, Rohini. Total of 3 fire tenders rushed to the site. The fire was in the bus carrying 21 children & the driver, along with 3 other cars; all children & the driver safely evacuated: Delhi Fire Service pic.twitter.com/2BELcBQj40