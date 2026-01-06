Delhi Crime: 25 साल के एक आदमी ने मां, बहन और भाई को 'धतूरे' के लड्डू खिलाकर मार डाला, फिर खुद को किया पुलिस के हवाले
नई दिल्ली: पुलिस ने सोमवार को बताया कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक 25 साल के आदमी ने कथित तौर पर अपने घर में अपनी मां, बहन और नाबालिग भाई को एक पौधे के ज़हरीले बीज मिला हुआ खाना खिलाकर मार डाला, और बाद में खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने कथित तौर पर इस अपराध की वजह बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी बताई है।
यशबीर सिंह नाम के उस आदमी ने शाम करीब 5 बजे लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया और अधिकारियों को बताया कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को मार डाला है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में पुलिस टीमें सुभाष चौक इलाके में उस घर में पहुंचीं, जहां तीनों पीड़ितों के शव अंदर मिले।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने जांचकर्ताओं को बताया कि परिवार गंभीर आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा था। उसने दावा किया कि उसके पिता, जो एक ट्रक ड्राइवर हैं, पिछले छह महीनों से परिवार के साथ नहीं रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी, जो खुद भी ड्राइवर का काम करता था, इस दौरान बेरोजगार था।
पुलिस ने आगे बताया कि यशबीर ने करीब ₹1.5 करोड़ की टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का दावा किया और पिछले दो महीनों में उसने अपनी जान लेने की कई नाकाम कोशिशें की थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक दिन पहले उनकी मां ने उनसे झगड़ा किया था, हालांकि पुलिस ने कहा कि इन दावों की जांच की जा रही है।
आरोपी के कथित खुलासे के अनुसार, उसने धतूरे के बीजों से मिठाई बनाई और अपनी मां कविता (46), बहन मेघना (24) और भाई मुकुल (14) को खिला दी। जब वे बेहोश हो गए, तो उसने कथित तौर पर उन्हें मार डाला और बाद में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी की पत्नी वहां मौजूद नहीं थी और उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि FIR दर्ज की जा रही है और घटनाक्रम की पुष्टि के लिए जांच टीमें बनाई गई हैं।