Delhi: पति के लिए भयावह रात, सोते समय पत्नी ने खौलता तेल डाला, छिड़का मिर्च पाउडर, बोली- चिल्लाया तो और डालूँगी
By रुस्तम राणा | Updated: October 9, 2025 08:04 IST2025-10-09T08:04:59+5:302025-10-09T08:04:59+5:30
नई दिल्ली: पुलिस ने बुधवार को बताया कि दिल्ली के मदनगीर इलाके में 28 वर्षीय एक व्यक्ति आधी रात को तेज दर्द के कारण उठा और उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके ऊपर उबलते तेल से भरा बर्तन लेकर खड़ी है। उसने कथित तौर पर अपनी शिकायत में कहा कि सुबह करीब 3:15 बजे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके धड़ और चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल रही है और बाद में उसके जले हुए हिस्से पर लाल मिर्च छिड़क रही है। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उससे कहा, "अगर शोर मचाया तो और गरम तेल डाल दूँगी।"
हालाँकि, पीड़ित अपनी चीखें दबा नहीं पाया, जिससे मकान मालिक को खबर हो गई, जो दौड़कर कमरे में गया और कुमार के साले राम सागर को बुलाया। मकान मालिक की बेटी अंजलि ने बताया कि वह दौड़कर दिनेश को देखने गई। उसने पीटीआई को बताया, "मेरे पिता ऊपर गए और देखा कि क्या हो रहा है। दरवाज़ा बंद था। उनकी पत्नी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। हमने उनसे दरवाज़ा खोलने को कहा। जब दरवाज़ा आखिरकार खुला, तो हमने देखा कि दिनेश दर्द से तड़प रहे थे और उनकी पत्नी घर के अंदर छिपी हुई थी।"
उसने आगे बताया कि जब उसके पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो महिला ने दावा किया कि वह अपने पति को अस्पताल ले जा रही है। अंजलि ने कहा, "लेकिन जब वह दिनेश के साथ बाहर आई, तो वह विपरीत दिशा में चली गई। हमें शक हुआ। मेरे पिता ने उसे रोका, एक ऑटो का इंतज़ाम किया और दिनेश को अकेले अस्पताल ले गए।" सुविधा केंद्र से चिकित्सीय-कानूनी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पुलिस को सूचित किया गया।
दंपत्ति के बीच विवादों का इतिहास रहा है
पुलिस ने आगे बताया कि हमले का कारण दंपत्ति के बीच लंबे समय से चल रहा वैवाहिक विवाद हो सकता है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दंपत्ति, जिनकी शादी को आठ साल हो चुके हैं और जिनके बीच रिश्ते में खटास थी, आठ साल से शादीशुदा थे। पुलिस ने बताया कि कुमार और उनकी पत्नी साधना, दोनों उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं और कई सालों से मदनगीर में किराए के मकान में रह रहे थे और अक्सर घरेलू मुद्दों को लेकर उनके बीच बहस होती रहती थी।
एक अधिकारी ने कहा, "हमारी जाँच से पता चला है कि महिला ने दो साल पहले महिलाओं के खिलाफ अपराध (सीएडब्ल्यू) प्रकोष्ठ में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामला सुलझ गया था, लेकिन उसने कुछ हफ्ते पहले एक और शिकायत दर्ज कराई।" कुमार के बयान और शुरुआती सबूतों के आधार पर, अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।