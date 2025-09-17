स्कूटर चलाते हुए कई लड़कियों से छेड़छाड़, 31 वर्षीय सुरक्षा गार्ड कंगकन नाथ अरेस्ट, 15 दिन तक 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली
Delhi: पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कंगकन नाथ के रूप में हुई है, जो असम के नलबाड़ी का रहने वाला है और दिल्ली में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था।
Delhi: उत्तर-पश्चिम दिल्ली में स्कूटर चलाते हुए कई लड़कियों से छेड़छाड़ करने के आरोपी 31 वर्षीय सुरक्षा गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए 15 दिन तक 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और दिल्ली परिवहन विभाग के डेढ़ लाख से अधिक स्कूटरों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कंगकन नाथ के रूप में हुई है, जो असम के नलबाड़ी का रहने वाला है और दिल्ली में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था।
उत्तर-पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) भीष्म सिंह ने एक बयान में कहा, “यह हैरान करने वाली बात है कि नाथ को पेशेवर रूप से सुरक्षा गार्ड की भूमिका में लोगों की सुरक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन उसने बार-बार यौन अपराध किया।’’ पुलिस ने बताया कि यह मामला इस महीने की शुरुआत में सामने आया, जब युवती ने मॉडल टाउन थाने में शिकायत दर्ज कराई।
उसने आरोप लगाया कि एक अज्ञात स्कूटर सवार ने दो दिन के भीतर दो बार रास्ते में चलते समय उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की के बयान के आधार पर दो सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई। डीसीपी ने कहा, “शुरुआत में घटनास्थल से कोई सुराग नहीं मिला। डेढ़ लाख से अधिक स्कूटरों के परिवहन विभाग के आंकड़ों का विश्लेषण कर एक स्कूटर को चिह्नित किया, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया।”
उन्होंने बताया कि इसके बाद अधिकारियों ने मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, सिविल लाइंस, आदर्श नगर और भारत नगर क्षेत्रों में लगे करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस दौरान एक और पीड़िता सामने आई और आरोपी के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी, हालांकि सामाजिक कलंक के कारण कई अन्य पीड़िताएं सामने नहीं आईं। तकनीकी और अन्य जांच के बाद नाथ को गिरफ्तार कर लिया गया।
डीसीपी ने कहा, “पूछताछ के दौरान उसने शुरुआत में इनकार किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत दिखाए जाने पर अपराध कबूल कर लिया।” पुलिस के अनुसार, वारदात में इस्तेमाल स्कूटर उसके नियोक्ता के नाम पर पंजीकृत है, और आरोपी के कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। मामले की जांच जारी है।