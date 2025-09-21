27 वर्षीय मोहम्मद राजा के  सिर और कमर पर चाकू से कई वार हत्या, किशोर अरेस्ट, मोहम्मद अकबर घायल

Highlights पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। घटना के संबंध में कई आरोपियों की पहचान की गई है। पोस्टमार्टम के लिए बीजेआरएम अस्पताल ले जाया गया।

Delhi: बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना इलाके की जेजे कॉलोनी में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान 27 वर्षीय एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकरी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार रात करीब नौ बजे कॉलोनी के ई-ब्लॉक स्थित ढोलक वाली मस्जिद के पास हुई, जहां काम से जुड़े विवाद को लेकर दो समूह आपस में भिड़ गए थे। उसने बताया कि झड़प के दौरान मारे गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद राजा उर्फ ​​बादशा (27) के रूप में हुई, जिसके सिर और कमर पर चाकू से कई वार किए गए।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने एक बयान में कहा, ‘‘उसे पूठ के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस झड़प में मोहम्मद अकबर (23) भी घायल हो गया और उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर बताई गई है।’’

घटना के बाद, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। बाद में राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए बीजेआरएम अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने कहा, ‘‘अकबर के बयान के आधार पर नरेला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। घटना के संबंध में कई आरोपियों की पहचान की गई है।’’

पुलिस अधिकारी घटना के क्रम को जानने तथा प्रत्येक आरोपी की भूमिका निर्धारित करने के लिए इलाके से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं तथा गवाहों के बयानों की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक किशोर को पक़डा गया है। वह बवाना का रहने वाला है और उसकी उम्र 16 साल है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। उसने बताया कि बाकी फरार संदिग्धों की तलाश के लिए कई टीम गठित की गई हैं।

