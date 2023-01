Cyrus Mistry car crash: साइरस मिस्त्री कार दुर्घटना मामले में पुलिस ने 152 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जानें

Highlights सूर्या नदी पर एक पुल पर डिवाइडर से टकरा गई थी। अनाहिता पंडोले को 108 दिनों तक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

पालघरः महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और एक सहयात्री की मौत के चार महीने बाद पुलिस ने बुधवार को यहां एक अदालत में 152 पत्रों की दायर की है। मिस्त्री (54) और जहांगीर पंडोले की पिछले साल चार सितंबर को उस वक्त मौत हो गई थी।

Cyrus Mistry car crash | Palghar police files the chargesheet in Palghar court regarding the incident.